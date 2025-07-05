أعلنت حركة "حماس"، في بيان، أنها أكملت "مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية".
وقالت إن "الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن الحركة سلمت ردها للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: سلمنا ردنا للوسطاء والذي اتسم بالإيجابية وجاهزون للدخول فورًا في مفاوضات آلية التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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