ترامب يستعد لتوقيع قانون تخفيض الضرائب والإنفاق

ابوظبي - سيف اليزيد - يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيع حزمة ضخمة من تشريعات تخفيض الضرائب وخفض الإنفاق، خلال مراسم تُقام اليوم الجمعة في البيت الأبيض، وذلك بعد إقرارها بفارق ضئيل في مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يُوفر مشروع القانون التمويل لحملة ترامب الصارمة على الهجرة، ويُرسّخ التخفيضات الضريبية التي أُقرت في عام 2017 لتُصبح دائمة، وسط تحذيرات من احتمال حرمان ملايين الأميركيين من التأمين الصحي. وقد تم تمرير التشريع بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتاً مقابل 214، بعد نقاش محتدم في مجلس النواب.

من المتوقع أن تُقام مراسم التوقيع اليوم الجمعة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، خلال احتفالية في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال.

يمثل إقرار مشروع القانون انتصاراً بارزاً للرئيس ترامب وحلفائه الجمهوريين، الذين أكدوا أنه سيعزز النمو الاقتصادي، في حين نفوا تحليلات تشير إلى أن التشريع قد يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام، الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار.

في منشور على منصة «إكس» أمس الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: «السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية غير مسبوقة».