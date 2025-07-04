"يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي: لم نتلق حتى الآن ردا من حماس على مقترح الوسطاء

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي، أنه "لم نتلق حتى الآن ردا من ​حماس​ على مقترح الوسطاء".

وكان قد أفاد مصدران لقناة "العربية"، بأن "العمل جار لحل خلاف حول نقطتين بين الوسطاء وحماس، والوسطاء حصلوا على ضمانات أميركية بعدم عودة الحرب بعد هدنة الـ 60 يوما".

وذكر المصدران، أن "حماس طالبت بتوقيع أميركا كضامن لوقف الحرب بشكل نهائي".

وفي وقت سابق من اليوم، علق الرئيس الاميركي دونالد ترامب ردا على سؤال إذا كانت حماس وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار بالقول "سنعرف خلال الـ24 ساعة القادمة".