نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصادر عسكرية، أنه "رصدنا في الأيام الماضية جرأة ورغبة لدى المسلحين في ​غزة​ لمهاجمة قواتنا"، لافتةً الى أن "المسلحين الفلسطينيين أدركوا أين تتموضع قواتنا ويعملون بناء على ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: رصدنا في الأيام الماضية جرأة ورغبة لدى المسلحين في غزة لمهاجمة قواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.