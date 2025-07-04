الجيش الإسرائيلي عن عملية الاغتيال أمس في خلدة: اغتيال قاسم الحسيني يعدّ ضربة لقدرة مختلف التنظيمات

زعم ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، بأنّ الشخص الذي اغتاله أمس في منطقة ​خلدة​ هو "لبناني الجنسية يدعى قاسم صلاح الحسيني وكان يعمل على الترويج لمخططات ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية، وذلك بتكليف من "فيلق القدس" الإيراني".

وادّعى أنّ "الحسيني شكّل عنصرًا محوريًا في شبكة تهريب الوسائل القتالية من إيران عبر سوريا إلى عدة مناطق في الجبهة الشمالية ومناطق الضفة الغربية، وكان على صلة بتجّار سوريين ولبنانيين. وقد عمل الحسيني بتوجيه من "فيلق القدس" وساهم في محاولات تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل".

وذكر أنّ اغتيال الحسيني أمس في منطقة خلدة "ضربة لقدرة التنظيمات المختلفة على الجبهة الشمالية ومناطق الضفة الغربية على التعاظم، حيث تبتغي هذه التنظيمات استهداف مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".