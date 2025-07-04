نائب رئيس الأركان الهندي: الصين قدمت بيانات لحظية لباكستان عن مواقع هندية رئيسية خلال الصراع في أيار

كشف نائب رئيس الأركان الهندي راهول سينغ، أنّ "الصين قدمت بيانات لحظية لباكستان عن مواقع هندية رئيسية خلال الصراع في أيار".
وقال سينغ خلال فعالية لصناعة الدفاع في نيودلهي إن الهند خاضت حربًا ضد خصمين خلال الصراع، مع باكستان "بشكل مباشر" بينما قدمت الصين "كل أنواع الدعم الممكنة"، داعيًا إلى "إجراء ترقية عاجلة لأنظمة الدفاع الجوي في البلاد".
وفي ظل التوترات المستمرة بين باكستان والهند، ورغم وصول البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاشر من أيار الماضي بعد أيام من القصف المتبادل، لا تزال جذوة الصراع قائمة بين البلدين، فإضافة إلى التوتر السياسي والدبلوماسي، يتبادل البلدان الاتهامات بدعم الجماعات المسلحة، وسط نفي من الجانبين.
وتتهم باكستان الهند بتمويل وتسليح تنظيمات انفصالية ومتمردة، أبرزها في إقليم بلوشستان، من أجل تقويض أمنها الداخلي وإرباك مشاريعها الاقتصادية الإستراتيجية، خصوصا الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
وفي المقابل، توجّه الهند اتهامات مماثلة إلى باكستان بدعم جماعات متشددة تنشط في كشمير بشطريها الباكستاني والهندي، وباستخدام هذه الجماعات كأداة لزعزعة الاستقرار وجعل التوتر في المنطقة مستمرا، على غرار ما حدث في هجوم باهلجام الأخير الذي أشعل التوتر بين الجارتين النوويتين.
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