أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة، أنه "متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات المديرية العامة لأمن الدولة لحماية المال العام، ومكافحة الفساد والتهرّب الضريبي، وبناءً على إشارة من النيابة العامة المالية قامت دوريّة من مديرية جبل لبنان الإقليمية بختم 13 صالة وناديًا بالشمع الأحمر، كانت تُسهّل لعب الميسر عبر الإنترنت من خلال منصة مراهنات معروفة ، وذلك في عدد من المناطق اللبنانية".
وذكرت المديرية، أنه "خلال العملية، تم ضبط الأجهزة والمعدّات الإلكترونية المستخدمة في تشغيل المنصة، كما جرى الاستماع إلى أصحاب الصالات وتوقيفهم بجرائم التهرّب الضريبي، وتبييض الأموال، وهدر المال العام".
ولفتت الى أنه "بعد استكمال التحقيقات، أُوقف كل من (ر. خ.) و(ج. غ.) لصالح النيابة العامة المالية".
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: إقفال صالات مراهنات وتوقيف 15 شخصًا بتهم التهرب الضريبي وتبييض الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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