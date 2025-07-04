"أ ف ب": ماكرون سيقوم بزيارة دولة لبريطانيا الأسبوع المقبل

أفادت وكالة "أ ف ب"، بأن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقوم بزيارة دولة للمملكة المتحدة من الثلاثاء إلى الخميس يلقي خلالها كلمة في البرلمان البريطاني حيث يعلن سلسلة مواقف حول الدفاع والهجرة".

ولفتت الى أنه "سيزور الرئيس الفرنسي لندن بدعوة من الملك تشارلز الثالث قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيلول ولهذه الزيارة دلالة قوية بحسب باريس".

وأكد قصر الإليزيه أن "هذه الزيارة تأتي في إطار التزام رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المُعلن بـتحريك العلاقة بين بلاده والاتحاد الأوروبي منذ توليه منصبه في تموز 2024".

شهدت العلاقات بين فرنسا وبريطانيا تحسنا ملحوظا بعد سنوات من التوتر إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وازداد ذلك مع وصول كير ستارمر زعيم حزب العمال، إلى السلطة.