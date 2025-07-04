القناة 13 الإسرائيلية: توتر بين نتانياهو وزامير وصل حد الصراخ بالاجتماع الأمني حال لم يتوقف إطلاق النار بغزة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "توتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي زامير وصل حد الصراخ في الاجتماع الأمني أمس حال لم يتوقف إطلاق النار بغزة".
وكشفت أنّ "زامير أبلغ نتانياهو أن الجيش لا يمكنه السيطرة على مليوني فلسطيني في قطاع غزة".
وكان قد صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنّه "لن تكون هناك حماس" في غزة ما بعد الحرب التي يصرّ على مواصلتها، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الحركة مقترحًا جديدًا للوساطة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.
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