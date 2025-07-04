كشف مصدر قضائي لقناة "الجديد" أن "القرار الظنّي في ملف انفجار مرفأ بيروت لن يصدر في مطلع شهر آب المقبل، حيث سيتم تأجيله إلى حين انتهاء جلسات الاستجواب المتعلقة بالقضية".
وأضاف المصدر أن" النيابة العامة التمييزية ستقوم بتفعيل كافة مذكرات التوقيف المرتبطة بالانفجار في المرحلة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": النيابة العامة التمييزية ستقوم بتفعيل كافة مذكرات التوقيف المرتبطة بانفجار المرفأ في المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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