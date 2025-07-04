"الجديد": النيابة العامة التمييزية ستقوم بتفعيل كافة مذكرات التوقيف المرتبطة بانفجار المرفأ في المرحلة المقبلة

كشف مصدر قضائي لقناة "الجديد" أن "القرار الظنّي في ملف ​انفجار مرفأ بيروت​ لن يصدر في مطلع شهر آب المقبل، حيث سيتم تأجيله إلى حين انتهاء جلسات الاستجواب المتعلقة بالقضية".

وأضاف المصدر أن" النيابة العامة التمييزية ستقوم بتفعيل كافة مذكرات التوقيف المرتبطة بالانفجار في المرحلة المقبلة".