زيلينسكي أعلن أنه اتفق مع ترامب على "تعزيز حماية" الأجواء الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، أنّه اتفق مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال مكالمة هاتفية على "تعزيز حماية" الأجواء الأوكرانية بعد هجوم جديد كثيف شنته روسيا بمسيّرات وصواريخ على ​أوكرانيا​.

ولفت إلى أنّ أجرى "محادثة مهمّقة"، وأنّه تم التطرّق إلى "الاحتمالات على صعيد الدفاع الجوي".

في 2 تموز الحالي، أكّد الرئيس الأوكراني، أنّ أوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية تعملان على توضيح كل التفاصيل المتصلة بتقديم الدعم في مجال الدفاع، ويشمل ذلك مكونات للدفاع الجوي"، وذلك في تصريح بعد إعلان السلطات الأميركية المفاجىء تعليق تسليم بعض الأسلحة للجانب الأوكراني في ظل استمرار الحرب مع روسيا وفي ظل جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

من جهته، سبق وأن أبدى وزير الخارجية الاوكراني اندريه سيبيغا في تصريح استعداد بلاده "لشراء أو استئجار" أنظمة للدفاع الجوي لمواجهة "الكمية الكبيرة من المسيرات والقنابل والصواريخ" التي تطلقها روسيا على أوكرانيا.