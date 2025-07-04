أكّد قيادي في "سرايا القدس"، في حديث لقناة "الجزيرة" حول كمين نفذته السرايا الأربعاء ضد الجيش الإسرائيلي بالشجاعية في غزة، "أننا استهدفنا نحو 40 جنديا وضابطا وأوقعناهم بين قتيل وجريح"، وقال: "عاينا جثثًا متفحمة لجنود وضباط العدو الذي يكذب ويتستر على خسائره".
وأوضح القيادي الذي كان مسؤولًا عن العملية أنّ "جنود العدو فقدوا المبادرة ورد الفعل واكتفوا بالهروب والصراخ"، مضيفًا "أحكمنا بالنار على العدو وآلياته المتوغلة بمربع الهدى شرق الشجاعية".
وشدد القيادي على "أننا نفذنا الكمين المركب بتخطيط مسبق كان مطابقا لمسرح العمليات".
وعرضت قناة "الجزيرة" مشاهد من العملية التي نفذتها "سرايا القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في سرايا القدس: استهدفنا نحو 40 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا الأربعاء الماضي بغزة وعاينا جثثًا مفتحّمة منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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