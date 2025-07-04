شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب النور: مشاركتنا في الانتخابات تنطلق من ثوابت الهوية ودعم استقرار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استعدادات حزب النور للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واصل الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس الحزب، جولاته الميدانية بالمحافظات، حيث التقى بهيئات مكاتب الحزب وعدد من كوادره وقياداته بمحافظة سوهاج، بحضور المهندس بلال بطيخ، أمين المحافظة، والدكتور محمود أمين، عضو الهيئة العليا للحزب.

وخلال اللقاء، شدد رئيس الحزب على أن المشاركة السياسية لحزب النور في الانتخابات المقبلة تأتي انطلاقًا من ثوابت راسخة ومبادئ واضحة، تستند إلى الحفاظ على هوية الدولة ومرجعية الشريعة الإسلامية، ودعم استقرار مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور: "أهدافنا في المشاركة تدور حول 6 محاور رئيسية؛ أولها الحفاظ على الهوية الوطنية ومرجعية الشريعة الإسلامية باعتبارها أساس تماسك المجتمع وقوة الدولة. أما المحور الثاني، فهو الحفاظ على مصر كقلب الأمة العربية والإسلامية، في ظل محاولات مستمرة من قوى معادية للنيل من استقرارها وتمزيق وحدتها."

وأضاف: "نحن نتدين بحمل هموم الناس والسعي لحل مشكلاتهم من خلال مسارات شرعية، ونتبنى نهجًا إصلاحيًا قائمًا على المشاركة الإيجابية في البناء الوطني عبر تقديم النصيحة والمساهمة في الاستحقاقات السياسية بكل مسؤولية."

وأكد رئيس حزب النور أن الحزب ينطلق من قناعات راسخة بأهمية توسيع دوائر القواسم المشتركة مع مختلف أطياف المجتمع، ودعم القرار الصائب أياً كان مصدره، ومعارضة القرارات الخاطئة بشكل بناء ومسؤول دون صدام أو هدم.

واختتم "منصور" كلمته بالتأكيد على أن مشاركة حزب النور في الانتخابات القادمة تأتي في إطار الحرص على أن يكون الحزب جزءًا من الحل، لا جزءًا من المشكلة، عبر رؤية سياسية واضحة تعكس طموحات الحزب والتزامه بالمصلحة الوطنية.



