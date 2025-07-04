الشرطة الباكستانية: ستة قتلى على الأقل في انهيار مبنى في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، عن "مقتل ستة أشخاص على الأقل وجُرح ستة آخرون في انهيار مبنى من خمسة طوابق في باكستان، فيما يبحث عناصر الإنقاذ عن عالقين تحت الركام".
وبحيب وكالة "ا ف ب"، وقعت الحادثة قرابة الساعة 10,10 صباحا (05,10 ت غ) في حي لياري بمدينة كراتشي، والذي كان يعتبر أحد أكثر المناطق خطورة في باكستان.
وأكد المسؤول في الشرطة المحلية عارف عزيز لوكالة فرانس برس "انتشال ست جثث وإنقاذ ستة جرحى".
وقال سعد إيدهي من مؤسسة إيدهي للرعاية الاجتماعية التي تقود عملية الإنقاذ لوكالة فرانس برس إن "ما لا يقل عن ثمانية إلى عشرة أشخاص قد يكونون عالقين" واصفا المبنى بأنه "متهالك".
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