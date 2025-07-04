المطران إبراهيم استقبل سفير لبنان الجديد بالبرازيل وبحثا التحدّيات التي تواجه السلك الدبلوماسي اللبناني في الخارج

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، سفير لبنان الجديد لدى البرازيل الياس نقولا، يرافقه السفير ايلي الترك والإعلامية سامنتا نقولا، في زيارة بروتوكولية تعارفية حملت في طياتها أبعادًا وطنية واغترابية.

ورحّب المطران إبراهيم بالسفير نقولا، متمنّيًا له النجاح في مهمّته الجديدة، ومؤكّدًا على "أهمية الدور الذي يلعبه لبنان في بلدان الانتشار، لاسيّما في البرازيل التي تحتضن واحدة من أكبر الجاليات اللبنانية والزحلية في العالم".

وتطرق الحديث خلال اللقاء الى "التحدّيات التي تواجه السلك الدبلوماسي اللبناني في الخارج، خصوصًا في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، وأهمية تفعيل العلاقة بين الوطن الأم وأبنائه المنتشرين، من خلال دعم المبادرات الثقافية، الاقتصادية، والروحية التي تعزّز الانتماء".

من جهته، شكر السفير اللبناني سيادة المطران إبراهيم على حفاوة الاستقبال، وأشاد بدور الكنيسة في الحفاظ على الهوية اللبنانية وفي دعم الجالية في المهجر، واعدًا بالعمل على تمتين العلاقات الثنائية بين لبنان والبرازيل على مختلف المستويات.