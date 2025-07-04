بلدية طرابلس: على أصحاب المولدات تركيب العدادات للمشتركين والالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة

أعلنت ​بلدية طرابلس​ أنّ "بعد الاجتماعات الّتي تمّت مع محافظ الشّمال ومع مدير مديريّة الشّمال الإقليميّة بالمديريّة العامّة لأمن الدّولة ووزارة الاقتصاد والتّجارة، تمّ الاتفاق على إبلاغ أصحاب المولّدات كافّة في مدينة طرابلس، بإلزاميّة تركيب العدّادات للمشتركين، مع الالتزام الكامل بالتّسعيرة الرّسميّة الصّادرة عن وزارة الطاقة والمياه شهريًّا؛ وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة والإداريّة والقضائيّة كافّة بحق المخالفين".

وأهابت في بيان، بالمواطنين "التّبليغ فورًا عن أي مخالفة لما تم ذكره من قبل أصحاب الاشتراكات على الخطّ السّاخن (76430347)، الموضوع بالخدمة حصرًا لهذه الغاية، على أن يتمّ التّواصل عبر الرّسائل النّصيّة (واتساب)"، مشيرةً إلى أنّ "هذا الإعلان يُعتبر بمثابة إنذار عام لأصحاب المولّدات كافّة في المدينة".