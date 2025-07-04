سفير مصر زار الرئيس عون: هناك إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح وعون يتولى الأمور التفصيلية

أشار السفير المصري علاء موسى، بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى "أننا نؤكد دعم مصر الكامل لخطوات الرئيس عون، ومقاربته واقعية ومنطقية، ونحن على قناعة بأنه كلما اتخذنا خطوة إلى الأمام تليها خطوة أخرى للوصول إلى خلق حالة من الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة".
ولفت إلى أنّ "هناك إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح، والرئيس عون يتولى الأمور التفصيلية ويضع اهتماماً كبيراً لمعالجتها".
إلى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، الذي قال بعد اللقاء إنّه "لدينا فرصة استثنائية للعبور نحو الدولة، متاحة من خلال اتخاذ قرار بفرض السيادة على كامل الأراضي واستعادة بناء المؤسسات".
وقال "أثمّن موقف الرئيس عون أمام مجلس القضاء الأعلى اليوم، فهو بمثابة رسالة قوية عشية العمل على إقرار التعيينات، والرئيس يدفع في اتجاه تمكين مجلس القضاء من اختيار الأكفأ والأجدر".
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