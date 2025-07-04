أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تصريح له إن الوكالة شددت على الأهمية البالغة لمناقشة سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت ممكن".
ويأتي تصريح غروسي بعد مغادرة فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بسلام عائدًا إلى مقر الوكالة في فيينا بعد أن ظل في طهران طوال مدة الحرب مع إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر غروسي: شددنا على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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