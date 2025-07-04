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غروسي: شددنا على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة

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غروسي: شددنا على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تصريح له إن الوكالة شددت على الأهمية البالغة لمناقشة سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت ممكن".

ويأتي تصريح غروسي بعد مغادرة فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بسلام عائدًا إلى مقر الوكالة في فيينا بعد أن ظل في طهران طوال مدة الحرب مع إسرائيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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