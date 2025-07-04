التجارة الصينية أكدت أن أميركا أزالت سلسلة من التدابير التقييدية على صادراتها

أعلنت وزارة التّجارة الصّينيّة أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة خفّفت بعض القيود المفروضة على صادراتها، عملًا باتفاق تمّ التوصّل إليه الشّهر الماضي في لندن، لتسوية الخلافات التّجاريّة بين واشنطن وبكين.

وأوضحت في بيان، أنّ الولايات المتّحدة أزالت "سلسلة من التّدابير التقييديّة في حقّ الصين"، لافتةً إلى أنّ "الجانبَين يعملان سريعًا على تنفيذ المستهدفات الواردة في الإطار العام المعتمَد في لندن". وأكّدت أنّ "إطار لندن تمّ التوصّل إليه بمشقّة"، محذّرةً من أنّه "لا طائل من الابتزاز والإكراه".

وكانت قد اتفقت واشنطن وبكين، بعد محادثات في جنيف بسويسرا في أيّار الماضي، على هدنة في الحرب التّجاريّة، وقبِلتا بتخفيض الرّسوم الجمركيّة المتبادلة بينهما بنسبة كبيرة على نحو موقّت.

وفي منتصف حزيران الماضي، اتفقت بكين وواشنطن خلال محادثات في لندن، على إطار لتنفيذ ما تمّ التوصّل إليه في جنيف.