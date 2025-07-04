الجيش الباكستاني أعلن قتل 30 مسلحًا ينتمون لـ"طالبان" كانوا يحاولون العبور من أفغانستان

أعلن ​الجيش الباكستاني​ أنّه قتل 30 مسلّحًا حاولوا عبور الحدود من ​أفغانستان​ في خلال الأيّام الثّلاثة الماضية.

وأوضح في بيان، أنّ المسلّحين ينتمون إلى حركة "طالبان" الباكستانيّة أو جماعات تابعة لها، مشيرًا إلى أن "القوّات المسلّحة أظهرت حسًّا مهنيًّا عاليًا، وسمحت بتجنّب كارثة محتملة". وكشف عن أنّه "تمّ ضبط كميّة كبيرة من الأسلحة والذّخائر والمتفجّرات أيضًا".

من جهته، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بالقوى الأمنيّة "لإحباطها محاولة تسلّل"، مشدّدًا على "أنّنا عازمون على القضاء على كل أشكال الإرهاب".

وقد جرت العمليّة في إقليم شمال وزيرستان الحدودي، حيث قُتل الأسبوع الماضي 16 جنديًّا باكستانيًّا، في هجوم انتحاري أعلن فصيل تابع لـ"طالبان" الباكستانيّة مسؤوليّته عنه.