قداس إلهي تكريمًا للمطران جورج خضر بمناسبة بلوغه العام الثاني بعد المئة

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أقيم صباح اليوم، في كنيسة بشارة السيّدة – مراح غانم (برمانا)، قدّاسٌ إلهي من أجل صحّة المطران جورج خضر، بمناسبة بلوغه العام الثاني بعد المئة، ترأّسه راعي أبرشيّة جبل لبنان، المتروبوليت سلوان (موسي)، محاطًا بكهنة الأبرشية وشمامستها، تكريمًا للمطران خضر، وألقى عظة تحدث فيها عن الراعي الصالح من خلال مسيرة المطران جورج خلال اسقفيته.
بعد القداس التقى المطران سلوان بكهنة الابرشية وشمامستها، واضاء على بعض العظات التي ألقاها المطران خضر في سيامة عدد من الكهنة في ابرشية جبل لبنان، ثم انتقل الجميع إلى دار المطرانية في برمانا، حيث قدموا المعايدة للمطران خضر، وتم قطع قالب حلوى للمناسبة.
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