الرامي: الحجوزات تراجعت في تموز بسبب الوضع الأمني ونحن بحاجة لمطار سياحي متخصص

لفت نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي ​طوني الرامي​، إلى أنّ "الحجوزات في عيد الأضحى كانت ممتازة، حيث بلغت نسبة الإشغال الفندقي في بيروت 90 في المئة والمطاعم "مفوّلة"، موضحًا أنّ "الحجوزات تراجعت في تمّوز بسبب الوضع الأمني، ومكاتب السّياحة والسفر في مأزق كبير، ونأمل حصول "أعجوبة" أو "فرج سياسي" قريبًا".

وأكّد في تصريح لقناة الـ"MTV"، أنّ "مروحة الأسعار في المطاعم يجب أن تكون مناسبة لكلّ الميزانيّات، والزّبون يختار ما يُناسبه، وهو الحسيب والرّقيب، والمؤسّسات يجب أن تتنافس على الأسعار"، مشيرًا إلى أنّ "مطار القليعات نرى فيه ضمانة أمنيّة، ولكنّنا بحاجة إلى مطار سياحي متخصّص للتمكّن من خلق منافسة بأسعار بطاقات السّفر، ويجب أن يكون هذا المطار بين طرابلس وبيروت في مكان قريب على السّاحل".