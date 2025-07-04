مخزومي: ليس من مصلحة لبنان المناورة في الإجابة على ورقة براك

أشار النائب فؤاد مخزومي، في تصريح له الى انه "ليس من مصلحة لبنان المناورة في الاجابة على ورقة المبعوث الاميركي توم براك".

واكد ان "المطلوب موقف رسمي من الدولة ببسط سلطتها فعليًا وسحب السلاح وتطبيق القرارات الدولية"، مضيفا :"انها فرصة تاريخية ل​استقرار لبنان​".