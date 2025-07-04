أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بيان، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة تستكمل أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار القديم/ المسلك الغربي (المتّجه نحو المطار)، وذلك على مرحلتَين، اعتبارًا من السّاعة 4:00 فجرًا ولغاية السّاعة 14:00، وفقًا للآتي:
- المرحلة الأولى، يوم السّبت 2025-07-05:
بدءًا من ثانويّة الرّوضة وصولًا إلى "تحويلة الزيتونة" (مقابل ELDORADO).
- المرحلة الثّانية، يوم الإثنين 2025-07-07:
بدءًا من "تحويلة الزيتونة" (مقابل ELDORADO) وصولًا إلى محطّة الأيتام".
وأوضحت أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق الطّريق، وحصر السّير القادم من جسر المطار باتّجاه المطار على مسربٍ واحد"، وطلبت من المواطنين "تجنّب سلوك الطّريق المذكور إلّا في حالات الضّرورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير السبت والإثنين بسبب استكمال أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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