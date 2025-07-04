إصابة شاب سقط من مكان مرتفع في المنية وحالته حرجة للغاية

أُصيب الشّاب "ظ. ر. خ" بكسور وجروح بليغة في أنحاء متفرّقة من جسده، إثر تعرّضه لحادثة سقوط من مكان مرتفع في منطقة ​المنية​- مشروع زريقة.

وقد تمّ نقله على الفور إلى أحد المستشفيات في المنية لتلقّي العلاج، وقد وُصفت حالته بالحرجة للغاية، وهو يرقد حاليًّا في قسم العناية الفائقة فاقدًا للوعي. وقد حضرت الأجهزة الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقًا بالحادثة لمعرفة أسباب السّقوط.