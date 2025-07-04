وزيرة التربية أعلنت تأجيل موعد امتحانات الكولوكيوم لبعض الاختصاصات من الإثنين إلى الثلثاء

أعلنت وزيرة التّربية والتّعليم العالي ريما كرامي في بيان، أنّ "عطفًا على المذكّرة الإداريّة رقم 26/2025 تاريخ 3/7/2025 (إقفال الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات بمناسبة ذكرى عاشوراء)، وعطفًا على القرار رقم 171/م/2025 تاريخ 24/1/2025 (تحديد مواعيد ​امتحانات الكولوكيوم​ للعام 2025- الدّورة الأولى)،

تمّ تأجيل امتحانات الكولوكيوم المقرَّرة يوم الإثنين الواقع فيه 7/7/2025، إلى اليوم الّذي يليه (الثلاثاء في 8/7/2025)، وفقًا لما يلي:

الثّلثاء 8/7/2025 - السّاعة 10:00 - الاختصاص: العلاج الفيزيائي - نوع الامتحان: خطّي (خارج لبنان) - مركز إجراء الامتحانات: مبنى كليّة العلوم الطبيّة بالجامعة اللّبنانيّة- الحدت.

* تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

السّاعة 8:30 - الاختصاص: العلاج الفيزيائي - نوع الامتحان: شفهي 1 (داخل لبنان)

السّاعة 11:00 - الاختصاص: العلاج الفيزيائي - نوع الامتحان: شفهي (خارج لبنان)

* تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعيّة والأجهزة التّقويميّة

السّاعة 11:00 - الاختصاص: القبالة - نوع الامتحان: خطّي (خارج لبنان)

السّاعة 12:00 - الاختصاص: القبالة - نوع الامتحان: شفهي (داخل وخارج لبنان)".