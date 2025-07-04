أعلنت وزيرة التّربية والتّعليم العالي ريما كرامي في بيان، أنّ "عطفًا على المذكّرة الإداريّة رقم 26/2025 تاريخ 3/7/2025 (إقفال الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات بمناسبة ذكرى عاشوراء)، وعطفًا على القرار رقم 171/م/2025 تاريخ 24/1/2025 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2025- الدّورة الأولى)،
تمّ تأجيل امتحانات الكولوكيوم المقرَّرة يوم الإثنين الواقع فيه 7/7/2025، إلى اليوم الّذي يليه (الثلاثاء في 8/7/2025)، وفقًا لما يلي:
الثّلثاء 8/7/2025 - السّاعة 10:00 - الاختصاص: العلاج الفيزيائي - نوع الامتحان: خطّي (خارج لبنان) - مركز إجراء الامتحانات: مبنى كليّة العلوم الطبيّة بالجامعة اللّبنانيّة- الحدت.
* تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
السّاعة 8:30 - الاختصاص: العلاج الفيزيائي - نوع الامتحان: شفهي 1 (داخل لبنان)
السّاعة 11:00 - الاختصاص: العلاج الفيزيائي - نوع الامتحان: شفهي (خارج لبنان)
* تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعيّة والأجهزة التّقويميّة
السّاعة 11:00 - الاختصاص: القبالة - نوع الامتحان: خطّي (خارج لبنان)
السّاعة 12:00 - الاختصاص: القبالة - نوع الامتحان: شفهي (داخل وخارج لبنان)".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التربية أعلنت تأجيل موعد امتحانات الكولوكيوم لبعض الاختصاصات من الإثنين إلى الثلثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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