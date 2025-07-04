أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البيان، انه "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الوزير أحمد الحجار أصدر قرارًا بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة"، مؤكدا "نفي هذا الخبر جملة وتفصيلًا والتأكيد أن لا صحة له إطلاقًا".
هذا وطلب الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الجهات التي قامت بفبركة هذا الخبر وترويج معلومات كاذبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية نفى ما يتم تداوله بأنه أصدر قرارًا بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.