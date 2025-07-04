"وول ستريت جورنال": الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحبت مفتيشها من إيران بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر، أن "​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ سحبت مفتيشها من إيران بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة". كذلك ذكرت الصحيفة، أن "فريق المفتشين غادر إيران اليوم برا رغم استئناف الرحلات من المطارات الرئيسية".

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