الرئيس عون نفى الأخبار عن دخول مجموعات للبنان: نحذّر من أعداء الداخل الذين يلعبون على الوتر الطائفي

أكّد رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ "ضرورة تضافر جهود اللّبنانيّين وتضامنهم، لتجاوز التحدّيات القائمة والانتقال ب​لبنان​ إلى مرحلة من الاستقرار والأمن والازدهار".

وشدّد، خلال لقائه وفد "التّوازن الوطني" في قصر بعبدا، على "أهميّة ​الوحدة الوطنية​ الّتي تشكّل الرّدّ الحقيقي على كل التّحدّيات"، موضحًا ردًّا على بعض التّأويلات في الفترة الأخيرة، "أنّه متّفق مع مفتي الجمهوريّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ منذ كان قائدًا للجيش على المصلحة الوطنيّة، كما هناك تنسيق مستمر مع الرّئيس السّوري ​أحمد الشرع​ تجاه العديد من القضايا المشتركة".

وأثنى الرّئيس عون على "القيمة المضافة الّتي يشكّلها كل مكوّن للبنان"، معتبرًا أنّ "الطّائفة السُنيّة هي رمز الاعتدال في الدّاخل، وتشكّل عمق الانتماء للمحيط العربي والخارج، وقد دفعت أثمانًا غاليةً من دماء الشّيوخ ورجال الدّولة على السّواء." وركّز على أنّه "لا يمكن لأي فريق أن يلغي فريقًا آخر في لبنان، كما أن لا فضل لطائفة على أخرى، والحرب الإسرائيليّة الأخيرة استهدفت كل لبنان، فيما لم ترحم الحرب الاقتصاديّة أحدًا من أبنائه".

وحذّر من "أعداء الدّاخل الّذين يلعبون على الوتر الطّائفي حرصًا منهم على مصلحتهم مع الخارج"، نافيًا الأخبار الّتي تمّ التّداول بها في المرحلة الأخيرة "لا سيّما منها الّتي تحدّثت عن دخول مجموعات إلى لبنان، وتلك الّتي أشارت إلى استعداد لاقتحامات على الحدود اللّبنانيّة السّوريّة". وأعلن أنّ "التّنسيق جار على قدم وساق على هذه الحدود مع الجانب السّوري، وذلك لمنع التّهريب".

وفي موضوع ​مكافحة الفساد​، أكّد أنّ "الأمر يتم على كامل الأصعدة، فلا لون أو طائفة أو مذهب للفساد، وليس كما يتم التّسويق في الفترة الأخيرة بأنّه يجري "على أساس واحد من هنا وواحد من هناك". وقال: "لا تمييز في مكافحة الفساد، وكل مرتكب سيعاقَب وفق القانون".

كما دعا الرّئيس عون إلى "النّظر إلى الإيجابيّات الّتي تتحقّق، لا التّصويب فقط على السّلبيّات، مشيرًا إلى "الحرص على عدم الاستسلام أمام المتضرّرين من قيام الدّولة". وركّز على أنّه "ليس هناك من خلافات لكن الاختلاف في الرّأي طبيعي جدًّا، وأنّ ما قامت به الحكومة حتّى الآن يُعتبر إنجازًا كبيرًا".

وأضاف: "في عهدي، لن يكون هناك تهميش لأي مكوّن لبناني"، داعيًا إلى "تجاوز الحسابات الضيّقة والنّظر إلى المصلحة العامّة"، معتبرًا أنّ "لبنان وصل إلى الدّرك الّذي وصل إليه بسبب تفشّي الفساد وعدم وجود المحاسبة، الّتي يشكّل القضاء رأس حربتها. وعلى الجميع اليوم أن يقتنع بانطلاق المحاسبة ومكافحة الفساد".

ولفت إلى أنّ "بناء الدّولة يتمّ من خلال الحوكمة والتشبّث بوحدتنا"، مشدّدًا على "ضرورة التحلّي بالمسؤوليّة لا سيّما لجهة مقاربة المسائل الوطنيّة".

من جهة ثانية، استقبل الرّئيس عون في قصر بعبدا، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الّذي أطلعه على نتائج محادثاته مع صندوق النقد الدولي والخزانتَين الأميركيّة والفرنسيّة.