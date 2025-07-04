الشيباني تلقى دعوة من روبيو لزيارة واشنطن: نتطلع للعمل مع أميركا على رفع العقوبات والعودة لاتفاق فض الاشتباك

أعلنت ​وزارة الخارجية السورية​، في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة ​أسعد الشيباني​ أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الأميركي ​ماركو روبيو​، تناول فيه الجانبان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدّمتها العقوبات الأميركيّة، ملف الأسلحة الكيميائيّة، التدخّل الإيراني، مكافحة "داعش"، الانتهاكات الإسرائيليّة والعلاقات الدّبلوماسيّة الثّنائيّة".

وأكّد الشّيباني أنّ "​سوريا​ تتطلّع إلى العمل مع الولايات المتّحدة الأميركيّة على رفع العقوبات، على رأسها قانون قيصر".

وأوضحت الوزارة أنّه "جرى أيضًا الحديث حول مشاركة الرّئيس السّوري في اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، وشدّد الجانبان على أنّ استمرار قانون قيصر يقيّد قدرة الشّركات والمستثمرين على الانخراط اقتصاديًّا في سوريا على المدى الطّويل".

ولفتت إلى أنّ "من جانبه، أكّد روبيو خلال الاتصال أنّ الإدارة الأميركيّة تواصل تنفيذ توجيهات الرّئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة. كما اعتبر قرار ترامب بشأن سوريا، قرارًا تاريخيًّا من شأنه أن يعيد تشكيل مستقبل سوريا

والمنطقة".

وأشارت إلى أنّ "في سياق التّعاون الثّنائي، أعلن الجانبان التّنسيق المشترك لإنشاء لجنة خاصّة بملف الأسلحة الكيميائيّة، تشارك فيها الدّولتان. أمّا حول التّهديد الإيراني في سوريا، فأعربت دمشق عن قلقها المتزايد إزاء محاولات إيران التدخّل في الشّأن السّوري، خصوصًا في أعقاب الضّربات الّتي تعرضت لها طهران مؤخّرًا، وهو ما شاركته الولايات المتّحدة، محذّرةً من أنّ "إيران رغم انشغالاتها الحاليّة لن تتوقّف عن السّعي لتغيير موازين القوى

داخل سوريا".

كما ذكرت الوزارة أنّ "في ملف مكافحة الإرهاب، أكّد الجانبان أنّ تنظيم "داعش" لا يزال يشكّل تهديدًا فعليًّا، خاصّةً بعد الهجوم الإرهابي الّذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق مؤخّرًا، مشيرَين إلى أنّ الهجوم كان واحدًا من عشرات الهجمات الّتي تمكّنت الأجهزة السّوريّة من إحباطها خلال الأشهر الماضية"، مبيّنةً أنّ "واشنطن شدّدت على أنّ "داعش" تمثّل التّهديد الأكبر حاليًّا للحكومة السّوريّة، وأبدت التزامها بـ"مشاركة المعلومات الاستخباراتيّة وبناء القدرات السّوريّة في هذا المجال".

وأضافت: "ناقش الجانبان أيضًا الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة على الجنوب السّوري، حيث أعرب الشّيباني عن تطلّع سوريا للتّعاون مع الولايات المتّحدة للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974. وأكّد روبيو أنّ أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهليّة".

وأفادت بأنّ "في ختام الاتصال، عبّرت الولايات المتّحدة عن رغبتها في إعادة فتح سفارتها في دمشق، موجّهةً دعوةً رسميّةً لوزير الخارجيّة السّوريّة لزيارة واشنطن في أقرب وقت، في خطوة تؤكّد وجود تحوّل ملموس نحو استئناف العلاقات الدّبلوماسيّة بين البلدين".