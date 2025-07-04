السلام بين سوريا وإسرائيل.. تسريبات تكشف "شرطا وسيناريوهين يشملان تقسيم الجولان"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: كشفت قناة "i24NEWS" العبرية، الجمعة، عن تفاصيل ما وصفته بـ"سيناريوهين محتملين" لاتفاق سلام "تاريخي" بين سوريا وإسرائيل، نقلاً عن مصدر قالت إنه مقرّب من الرئيس السوري أحمد الشرع.

ووفقًا للتقرير، شدد المصدر السوري على أن أي اتفاق مع إسرائيل "لن يكون مجانيًا"، مشيرًا إلى أن دمشق تطالب باستعادة ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان المحتلة، معتبرًا ذلك "عنصرًا أساسيًا" في أي تفاهمات سياسية مستقبلية.

سيناريوهان لتقاسم الجولان

بحسب ما نقله المصدر لقناة "i24NEWS"، فإن السيناريو الأول يقضي بتقسيم هضبة الجولان إلى ثلاثة أجزاء:

• تحتفظ إسرائيل بالثلث الذي يضم المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية،

• بينما يُعاد ثلث آخر إلى السيادة السورية،

• أما الجزء الثالث، فيُستأجر من سوريا لصالح إسرائيل لمدة 25 عامًا بموجب اتفاق طويل الأمد.

أما السيناريو الثاني، فيمنح إسرائيل سيطرة على ثلثي مساحة الجولان، مقابل إعادة الثلث المتبقي إلى سوريا، مع احتمال تطبيق ترتيبات تأجير مشابهة على غرار السيناريو الأول.

انفتاح مفاجئ من دمشق

واعتبر المصدر أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى ما وصفه بـ"انفتاح غير مسبوق" على التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى وجود قنوات اتصال مباشرة تتعلق بالشأن الأمني والعسكري، خاصة في الجنوب السوري.

ولفت إلى أن استعادة أي جزء من الجولان، بما في ذلك المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل بعد انهيار النظام السابق، تعتبر ضرورة سياسية لتعزيز شرعية الاتفاق المحتمل في الداخل السوري.

الرأي العام شرط أساسي

وأكد المصدر أن ملف الجولان لا يُطرح فقط كمسألة تفاوضية، بل يُعد شرطًا رئيسيًا لضمان تأييد شعبي سوري لأي اتفاق سلام مستقبلي. وقال: "الرأي العام لن يتقبل اتفاقًا مع إسرائيل دون مكاسب ملموسة تتعلق بالسيادة على الأراضي المحتلة".

لا تعقيب رسمي

حتى ساعة نشر هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية أو الإسرائيلية بشأن هذه التسريبات، التي تثير جدلاً واسعًا في ظل الجمود الذي يطبع العلاقات بين الجانبين منذ عقود.