شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يخوض انتخابات الشيوخ على المقاعد الفردية بـ100 مرشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة غير مسبوقة على مستوى التنسيق الحزبي، أعلن تحالف الأحزاب المصرية عن اعتماد الأسماء النهائية لمرشحيه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على المقاعد الفردية والقوائم، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده التحالف يوم الخميس الماضي.

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العمل الحزبي المشترك، حيث يشارك التحالف بـ100 مرشح على المقاعد الفردية في 27 محافظة، يمثلون 17 حزبًا منضويًا تحت مظلته، في إنجاز تنظيمي وتنسيقي غير مسبوق.

وأضاف "مطر" أن هذا التحرك يأتي تتويجًا لجهود مكثفة خلال الفترة الماضية لإعداد ملفات قوية ومكتملة للمرشحين، استعدادًا للتقديم الرسمي أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الميدانية والإعلامية لضمان حضور فاعل لقوائم التحالف في الشارع السياسي.

ومن جانبه، صرّح النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو المجلس الرئاسي للتحالف، ورئيس لجنة التخطيط السياسي والمتابعة الانتخابية، بأن اعتماد القوائم اليوم هو نتاج عمل احترافي استند إلى معايير دقيقة في اختيار المرشحين، تقوم على الكفاءة والخبرة والتنوع.

وقال السادات:"نحن لا نقدم مجرد مرشحين، بل نقدم نموذجًا متماسكًا يليق بثقة الناخب المصري ويعكس قوة تحالف الأحزاب المصرية كقوة سياسية قادرة على خوض المنافسة بقائمة وطنية فعالة. نسعى لتقديم تجربة انتخابية محترفة تؤسس لمشهد سياسي متطور قائم على الشراكة والمسؤولية".

وشدد على أن هذا الإنجاز يعكس روح الانضباط والعمل الجماعي بين الأحزاب المنضوية تحت رايته، ويمنح الناخب المصري خيارات حقيقية تواكب طموحاته في تمثيل برلماني قوي وفاعل، يُسهم في دعم استقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية.