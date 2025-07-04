وزير الدفاع الهولندي اتهم روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية: لفرض عقوبات اضافية عليها

أكد وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز أن "الاستنتاج الرئيسي هو أننا نستطيع تأكيد أن روسيا تكثف استخدامها للأسلحة الكيميائية"، معتبرًا أن "هذا التصعيد مقلق، لأنه جزء من اتجاه نلاحظه منذ عدة سنوات، حيث أصبح استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في هذه الحرب أكثر تطبيعًا وتنظيمًا وانتشارًا".

وكشف بريكلمانز إن ثلاث وفيات على الأقل في أوكرانيا ارتبطت باستخدام أسلحة كيميائية، بينما أبلغ أكثر من 2500 مصاب في ساحات القتال عن أعراض مرتبطة بهذه الأسلحة للسلطات الصحية الأوكرانية.

وأضاف أن الاستخدام المتزايد للأسلحة الكيميائية من قبل روسيا يشكل تهديدًا لا يقتصر على أوكرانيا فحسب، بل يطال دولًا أخرى أيضًا، معتبرا أن "علينا أن نزيد الضغط. وهذا يعني النظر في فرض مزيد من العقوبات، وتحديدًا عدم السماح لروسيا بالمشاركة في الهيئات الدولية مثل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر ​الأسلحة الكيميائية​".