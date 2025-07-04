لافروف: لدينا مواقف متقاربة مع السعودية حول الوضع في غزة وضرورة إنهاء الحرب وإيصال المساعدات

اشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الى أن "الأوضاع في الضفة الغربية ليست أفضل من مثيلاتها في غزة"، لافتا إلى "دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ولفت الى أن "لدينا مواقف متقاربة مع السعودية حول الوضع في غزة وضرورة إنهاء الحرب وإيصال المساعدات". وأوضح أن "ضرورة خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
واكد لافروف اننا "️نشجع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية"، آملا " أن "يحمل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل صفة مستدامة".
في سياق اخر، رحب بـ"تطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج وخاصة السعودية".
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