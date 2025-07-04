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جدّد زعيم "التيّار الوطني الشّيعي" السيّد مقتدى الصدر، تأكيده على مقاطعة الانتخابات المقبلة، قائلًا: "مقاطعون... من شاء فليقاطع، ومن شاء فليتّخذ لشهوة السّلطة سبيلًا".
وأكّد في تصريح، أنّه "لن يُقام الحق ويُدفع الباطل إلّا بتسليم السّلاح المتفلّت إلى الدّولة، وحلّ المليشيات، وتقوية الجيش والشّرطة، واستقلال العراق وعدم تبعيّته، والسّعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين! وما خُفي أعظم".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتدى الصدر: لن يُقام الحق إلا بتسليم السلاح المتفلت للدولة وحل المليشيات واستقلال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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