بن فرحان عن إمكانية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل: الأولوية الآن لوقف إطلاق النار بغزة

أشار وزير الخارجيّة السّعوديّة ​فيصل بن فرحان آل سعود​، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الرّوسي سيرغي لافروف في موسكو، إلى "أنّنا بحثنا بعدد من القضايا الثّنائيّة والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك"، مركّزًا على أنّ "التطوّرات المتسارعة تفرض تعزيز التّعاون والحوار البنّاء".

وأكّد "ضرورة العمل للتّوصّل إلى حلّ دائم وشامل للقضيّة الفلسطينيّة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تغليب لغة الحوار والدّبلوماسيّة في الشّرق الأوسط وغيره من المناطق"، مبيّنًا "أنّنا ندعم إقامة دولة فلسطينيّة على حدود حزيران 1967، ونؤكّد أنّ السّلام هو الحل الاستراتيجي".

ولفت، ردًّا على سؤال عن إمكانيّة تطبيع السّعوديّة للعلاقات مع إسرائيل، إلى أنّ "الأولوية الآن هي التّوصّل إلى وقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​"، مشيدًا بـ"موقف ​روسيا​ المبدئي في ما يتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة، ونعوّل على استمرار الدّور الرّوسي في ملفَي ​القضية الفلسطينية​ وبرنامج إيران النّووي".

وأعلن "أنّنا نرفض الحلول العسكريّة بشأن ​البرنامج النووي الإيراني​، وندفع نحو التّفاوض، واستخدام القوّة لحل الخلافات السّياسيّة مرفوض"، مشيرًا إلى "أنّنا نعوّل على قيادة الرّئيس الأميركي للوصول إلى حل نهائي للصّراع الفلسطيني الإسرائيلي".