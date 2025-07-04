جشي: حين تراهن الدولة على العلاقات الدولية لتحرير الأرض دون امتلاك عناصر القوة الداخلية فهي تراهن على الوهم

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي في كلمة له خلال مجلس عاشورائي في الجنوب أن "​الكيان الصهيوني​ لم يكن ليتشكل لولا وعد بلفور والدور البريطاني التاريخي، لكن اليوم تغيّر المشهد، فأصبحت أميركا هي التي تُدير المشروع الصهيوني بالكامل، وتدعمه دون قيد أو شرط"، وأضاف أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح علنًا بأنه أنقذ إسرائيل في أحد الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه هي طبيعة الإدارة الأميركية التي تمارس البلطجة والتغوّل على شعوب المنطقة".

وشدد على أن العدو الإسرائيلي بات منفلتًا من كل المبادئ والقيم والقوانين الدولية، متسائلًا: "أين هو ​المجتمع الدولي​؟ لدينا أكثر من 6 مليار إنسان على هذا الكوكب، فهل اتخذت أي جهة دولية خطوة عملية حقيقية لمواجهة ما يحصل في غزة ولبنان؟ الجواب: لا، فقط إدانات وبيانات خجولة، وأحيانًا صمت مطبق، وهذا يؤكد أن الرهان على ما يسمى بالمجتمع الدولي هو رهان على سراب".

ورأى جشي أن الدولة اللبنانية حين تراهن على العلاقات الدولية والدبلوماسية لتحرير الأرض، دون امتلاك عناصر القوة الداخلية، فهي تراهن على الوهم، وقال: "مرّت سبعة أشهر على وقف إطلاق النار، وكل تلك الرهانات لم تحقّق أي تقدم، لذلك، فإن التمسك بالمقاومة هو الخيار الوحيد الذي أثبت فاعليته، وهو خيار وطني وإنساني وأخلاقي لحماية الوطن والدفاع عن الكرامة".

واستشهد جشي بالتجربة التاريخية في لبنان قائلاً: "ليتذكّر الجميع أن الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982 دام 18 سنة، لكنه خرج في النهاية من دون قيد أو شرط، من دون أن ينجح في فرض شروطه أو تحقيق أهدافه".