بحث وزير العدل عادل نصار مع رئيسة المؤسّسة المستقلّة التّابعة للأمم المتّحدة والمعنيّة بالمفقودين في سوريا (IIMP) كارلا كينتانا أوسونا، والوفد المرافق الّذي ضمّ المسؤولة عن الملف السّوري في مكتب المفوّض السّامي في الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان آن ماساجي والنّاشط الحقوقي حبيب نصار، بحضور مستشارة الوزير لارا سعادة، بموضوع اللّبنانيّين المفقودين في سوريا.
وأكّد نصّار إثر الاجتماع "التّعاون الوثيق مع المؤسّسة، من أجل كشف مصير جميع المفقودين اللّبنانيّين في سوريا، وحق العائلات في معرفة مصير أبنائها وأمكنة وجودهم".
يُشار إلى أنّ من أهداف المؤسّسة توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في سوريا، وتقديم الدّعم المناسب لعائلاتهم، ويشمل عملها الأشخاص المفقودين بسبب عمليّات الاختطاف أو الإختفاء القسري أو الحرمان التعسّفي من الحرّيّة، إضافةً إلى المفقودين بسبب النّزوح أو الهجرة أو العمليّات العسكريّة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل التقى وفد المؤسسة الأممية المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا وأكد التعاون الوثيق معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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