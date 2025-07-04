مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة نفذت يوما أمنيا في صيدا

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان انه ضمن إطار خطتها في الحفاظ على ​الأمن​ وتوطيد النظام، شاركت مديرية الجنوب الإقليمية في تنفيذ يوم أمني في مدينة صيدا، حيث انتشر عناصرها في مختلف أحياء المدينة وأسواقها القديمة، ونفّذوا دوريات راجلة ومؤللة، إضافة إلى إقامة نقاط مراقبة في عدد من الشوارع الرئيسية.

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