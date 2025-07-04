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مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة نفذت يوما أمنيا في صيدا

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مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة نفذت يوما أمنيا في صيدا

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان انه ضمن إطار خطتها في الحفاظ على ​الأمن​ وتوطيد النظام، شاركت مديرية الجنوب الإقليمية في تنفيذ يوم أمني في مدينة صيدا، حيث انتشر عناصرها في مختلف أحياء المدينة وأسواقها القديمة، ونفّذوا دوريات راجلة ومؤللة، إضافة إلى إقامة نقاط مراقبة في عدد من الشوارع الرئيسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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