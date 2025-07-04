شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يعلن مشاركته بانتخابات الشيوخ: نسعى لتمثيل معارض فاعل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب العدل مشاركته رسميًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من التزامه بمساره الوطني ودوره في التعبير عن تطلعات المواطن المصري، وحرصه على تعزيز مسار الإصلاح السياسي من داخل المؤسسات الدستورية.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن قراره بخوض الانتخابات البرلمانية يأتي إيمانًا بأن المشاركة هي أحد السبل المشروعة للدفاع عن المصالح الوطنية، في مواجهة ما وصفه بـ"الصوت الواحد والانغلاق"، مشددًا على أن غياب القوى الوطنية عن ساحة المنافسة لا يخدم إلا الجمود السياسي ويقوض فرص التغيير السلمي.

وأشار البيان إلى أن الحزب أجرى خلال الفترة الماضية مشاورات منفتحة مع عدد من القوى السياسية لتشكيل قائمة انتخابية بديلة، إلا أن هذه المساعي لم تُكلل بالنجاح بسبب تعقيدات النظام الانتخابي الحالي، واتساع الدوائر، وصعوبة تشكيل قائمة موحدة من خلال كيان محدود.

وفي هذا السياق، أكد حزب العدل أن مرشحيه سيخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية ضمن تحالف "الطريق الديمقراطي"، الذي يضم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، باعتباره تحالفًا انتخابيًا وسياسيًا ممتدًا، مشددا على أن مرشحيه لا ينتمون إلى أي تحالف آخر خارج هذا التكتل، داعيًا قوى التغيير إلى دعم مرشحي هذا التحالف كسبيل جاد لتعزيز التمثيل النيابي للمعارضة.

وبالتوازي، أعلن الحزب مشاركته على مقاعد القوائم ضمن "القائمة الوطنية الموحدة"، مؤكدًا أن هذا التحالف ذو طابع انتخابي مؤقت لا يتعارض مع استقلالية مشروعه السياسي، ويهدف إلى ضمان تمثيل فعّال داخل المجلس، بما يسمح بنقل صوت الشارع ومراقبة السياسات العامة من موقع مؤثر.

وشدد حزب العدل على أن مشاركته النيابية لا تعني الاصطفاف أو التبعية، بل تنبع من مشروعه المستقل القائم على رؤية واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي، كاشفا عن عزمه طرح برنامج نيابي يضع في صلب أولوياته القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الرقابة البرلمانية، وتشريعات تكافؤ الفرص، وتطوير الإدارة العامة.

وفي ختام البيان، دعا حزب العدل المواطنين المؤمنين بالتغيير الديمقراطي إلى دعم مرشحيه، مؤكدًا أن الإصلاح السياسي "ليس لحظة عابرة بل مسار طويل يتطلب المثابرة والعمل الميداني"، وأن التغيير الحقيقي يمر عبر صناديق الانتخابات وبناء جسور الثقة مع المواطنين.