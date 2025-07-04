إصابة 20 شخصاً جراء انقلاب حافلة في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب أكثر من 20 شخصاً - أحدهم في حالة حرجة - إثر انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، شمال شرقي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة: إن الراكب المصاب بجروح خطيرة حوصر لمدة ساعتين قبل أن يتم تحريره من الحافلة.

وأوضح المتحدث أن خطورة الإصابات الأخرى لا تزال قيد الفحص.

وانحرفت الحافلة التابعة لشركة «فليكس باص» للنقل في البداية عن الطريق يميناً قبل أن تنقلب.

ولا يزال سبب الحادث غير واضح.

وكانت الحافلة، التي تقل 53 راكباً وسائقين اثنين، متجهة من كوبنهاجن إلى فيينا.