بيرم: الحرص على الوطن لا يعني التفريط بأوراق القوّة

اشار الوزير السابق مصطفى بيرم في تصريح خلال مشاركته في مجلسين عاشورائيين في بلدتي الزرارية والصرفند، الى أن "الحرص على الوطن لا يعني التفريط بأوراق القوّة، لأن من يفرّط بها، يوجه دعوة للعدو أن يأتي ويغتالنا"، مشدداً على أن "العدو لا يقاتل بشرف، بل بنذالة وغدر، وهو مَن أتقن ​سياسة​ الاغتيال والخيانة".

ولفت الى اننا "لا نطلب معجزة، بل نطلب من دولتنا أن تكون بمستوى التحدي، أن تمتلك الاقتدار". ورأى أن "أبناء ال​مقاومة​ هم من صمدوا 66 يومًا في الجنوب، ومنعوا العدو من التقدّم في بلدة واحدة، وهم من صمدوا في غزة 21 شهرًا، مقاتلون يزرعون العبوات في قلب الدبابات ، وقال: "نحن لم نقايض ولا نطلب شيئًا مقابل دم المجاهدين، بل نقول للدولة: دافعي وعَمري، لا تترددي".

ورأى بيرم أن "​السيادة​ لا تُبنى عبر أوامر السفارات ولا عبر منع طائرات الإعمار من الهبوط، بل تُبنى على إرادة شعب وعلى دماء مقاومين، ونحن أحرص الناس على جيشنا الوطني بكل مكوّناته"، مشددا على اننا "حريصون على الوطن كما نحن حريصون على التنوع فيه، لأننا النموذج المناقض للكيان الصهيوني العنصري ، نحن لا نعرف التعصب، فالمتعصب أعمى وضعيف، بينما نحن أبناء الدليل والمنطق".