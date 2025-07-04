قوى الأمن أوضحت مسائل متعلقة بمواد الاختبار الخطي للمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا السّابق والمتعلّق بتحديد موعد ومكان إجراء المباراة الخطّيّة للمرشّحين للتطوّع في قوى الأمن الدّاخلي بصفة دركي متمرن من الذّكور والإناث، والمواد الّتي ستتناولها المباراة المذكورة، تُذكّر هذه المديريّة العامّة وتوضّح بعض المسائل المتعلّقة بمواد الاختبار الخطّي وقواعد إجرائه:

أوّلًا: تكون جميع المسابقات بمستوى الشهادة المتوسطة من المنهاج الرّسمي المعتمَد لدى وزارة التربية والتعليم العالي.

ثانيًا: فيما يتعلّق بمادّة الرّياضيّات، مدّة المسابقة ساعتان:

- أسئلة ومسائل بإحدى اللّغات العربيّة أو الفرنسيّة أو الإنكليزيّة.

- يُسمح باستعمال آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة أو اختزان المعلومات أو رسم البيانات.

ثالثًا: فيما يتعلّق بمادّة اللّغة العربيّة والأجنبيّة (فرنسي/ إنكليزي)، مدّة المسابقة ساعتان:

- تكون جميع المسابقات عِبارة عن تعبير كتابي وتحليل نص.

رابعًا: يستطيع المرشّح الإجابة بالتّرتيب الّذي يناسبه، من دون الالتزام بترتيب المسائل الواردة في المسابقة.

خامسًا: يُمنع منعًا باتًّا إدخال أي هواتف خلويّة أو ساعات يد ذكيّة إلى قاعة الامتحان.

سادسًا: يجب على المرشّح أن يصطحب معه المستندات التّالية، تحت طائلة الحرمان من الدّخول إلى مركز الامتحانات وإجراء الاختبار الخطّي:

- بطاقة هُويّة/ إخراج قيد إفرادي جديد/ جواز سفر للمرشّح.

- إيصال التّرشيح المُعطى لصاحب العلاقة من قِبَل اللّجنة وعليه النّتيجة “مقبول”، موقعاً من قبل رئيس اللّجنة.

سابعًا: على المرشّحين الّذين لا تزال ملفاتهم قيد الدّرس وأبلغوا وجوب مراجعة اللّجنة بغية استكمالها، التقدّم من مركز اللّجنة، الكائن في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي- ثكنة إبراهيم الخوري، وذلك خلال مهلة أقصاها 2025-07-15 للبتّ النّهائي بملفّاتهم، تمهيدًا للسّماح لهم بإجراء الاختبار الخطّي، تحت طائلة الحرمان من الاشتراك في الاختبار المذكور.

ثامنًا: للمراجعة أو الاستفسار، يمكن الاتّصال بأمانة سر اللّجنة، خلال أوقات الدّوام الرّسمي، على رقم الهاتف 416165-76، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرّسمي لقوى الأمن الدّاخلي من خلال الرّابط التالي: www.isf.gov.lb".