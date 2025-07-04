الأرصاد الجوية: درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الاحد المقبل حيث يتحول الى حار نسبياً

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "طقسا صيفيا معتادا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الاحد المقبل حيث يتحول الى حار نسبياً خاصة في المناطق الجبيلة والداخلية".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا السبت مشمس مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل".

وذكرت أن "طقس الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر".

واضافت ان "طقس الإثنين قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحياناً".