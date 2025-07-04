حركة أمل: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد السيادة والأمن ونرفض ربط الإعمار بأي التزامات سياسية

أكدت ​حركة أمل​ في بيان بعد اجتماع هيئة الرئاسة برئاسة رئيس مجلس النواب ورئيس الحركة نبيه بري أن "استمرار ​الاعتداءات الإسرائيلية​ يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وتهديدًا لأمنه واستقراره، ولصدقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل نفذت أكثر من 4000 خرق لوقف إطلاق النار في الجنوب، مطالبة الدول الراعية لاتفاق وقف النار بالضغط على إسرائيل للانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليًا، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين".

وفي ما يتعلق بملف ​إعادة الإعمار​، جددت الحركة دعوتها للحكومة إلى الوفاء بتعهداتها، واعتبار إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي أولوية وطنية، مؤكدة رفضها المطلق لأي محاولة لربط الإعمار بالتزامات سياسية تمس بالثوابت الوطنية والسيادية، وخصوصًا في القرى الحدودية.

سياسيًا، شددت الحركة على تمسكها ب​اتفاق الطائف​ كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين على قاعدة التوازن والشراكة، داعية الحكومة إلى تنفيذ البنود الإصلاحية غير المنجزة، وعلى رأسها إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، وتشكيل مجلس الشيوخ، وإقرار اللامركزية الإدارية، وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

وحذّرت الحركة من الاستمرار في ما وصفته بـ"محاولات التشكيك والاستفزاز التي تقودها غرف سوداء معروفة الهوية والتمويل"، معتبرة أن استهداف مكون أساسي من مكونات لبنان الوطنية والروحية لا يخدم سوى العدو الإسرائيلي، ويهدد السلم الداخلي.

وأكدت حركة "أمل" في بيانها أنها تملك فائضًا من الصبر والوعي الوطني، ولن تنجر إلى أي توتر، مشددة على التمسك بلبنان وطنًا واحدًا موحدًا لجميع أبنائه، وعلى أن دماء الشهداء ستظل مصدر هداية واستمرار في النضال من أجل لبنان والإنسان.