باسيل من قصر بعبدا: السلاح يجب أن يكون بيد الدولة ليحمي الجميع و"حزب الله" جزء من هذه الدولة

أشار رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، بعد زيارته رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، إلى أنّ "اللّقاء مع الرّئيس عون كان جيّدًا وتوضّحت خلاله بعض الأمور، ونؤكّد على موقفنا المساند للرّئيس والعهد، لأنّنا كـ"تيّار وطني حر" وكلبنانيّين معنيّون بنجاحه في المهمّات الّتي يقوم بها، وأن تكون لدينا دولة قانون وحقّ، يشعر فيها جميع المواطنين أنّ هناك دستورًا يحميهم".

ولفت إلى أنّ "في هذا الإطار تحديدًا، أن يكون هناك شعور بالمساواة والعدالة، وأن ترى النّاس حقيقةً هذه الدّولة تُبنى على الأُسس الّتي يريدونها وتطمئنهم"، موضحًا أنّ "الموضوع الأساسي الّذي يشغل الجميع اليوم، ونحن معنيّون في هذا الإطار بدعم الرّئيس وبمساعدته قدر الإمكان وبأن نجمع ونجد حلولًا لا أن نفرّق".

وشدّد على أنّ "من البديهي والطّبيعي أن يكون هناك مقابل تسليم السّلاح، انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللّبنانيّة المحتّلة، ووقف الاعتداءات الإسرائيليّة ووقف وضع اليد على الموارد الطّبيعيّة اللّبنانيّة من مياه ونفط وغاز".