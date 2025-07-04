افاد مراسل "النشرة"، في ​الجنوب​، عن أن "قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من 20 جندياً نفذت مسحاً قرب الضفة الشرقية لنهر الوزاني فيما تخطى 3 جنود الخط الأزرق ودخلوا إلى أحد المنتزهات اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة مشاة إسرائيلية نفذت مسحاً قرب الوزاني و3 جنود تخطوا الخط الأزرق ودخلوا أحد المنتزهات اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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