مسؤول لبناني لـ"الأناضول": مقترح برّاك يتمحور حول حصر السلاح بيد الدولة وإنجاز الإصلاحات وتصليح العلاقة مع سوريا

كشف مسؤول ​لبنان​ي، لوكالة "الأناضول" التركية، أن المقترح الذي قدمه الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت في شهر حزيران، يتمحور حول 3 عناوين أولها حصر ​السلاح​ بيد الدولة اللبنانية.

وأوضح المسؤول، مفضّلا عدم نشر اسمه، أن "المقترح مكون من خمس صفحات، ولا يتضمن مهلة زمنية لتطبيقه، لافتاً إلى أن "العنوان الأول سحب السلاح وحصره في يد الدولة اللبنانية، وثانيا إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب وزيادة الجباية (الرسوم) الجمركية وتشديد الإجراءات على المعابر والمرافق العامة".

وأشار إلى أن "العنوان الثالث هو "تصليح العلاقة مع (الجارة) سوريا على المستويات المختلفة الأمنية والسياسية وضبط الحدود، وصولا إلى ترسيم الحدود وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية"، مشدداً على أن لبنان "يلتزم بحصر السلاح بيد الدولة"، ويتم العمل حاليا على إنجاز رد موحد ينطلق من البيان الوزاري وخطاب قسم الرئيس جوزاف عون، لافتاً إلى أن "لبنان سيطالب بوقف مباشر لاعتداءات إسرائيل وبضرورة انسحابها وإطلاق مسار إعادة الإعمار لجنوب البلاد".

وفي حين لفت إلى أن "لا معلومات حتى الآن حول موقف حزب الله إذا وافق على حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما ننتظره الأيام المقبلة"، أوضح أن "المبعوث الأمريكي سيزور لبنان الأسبوع المقبل".