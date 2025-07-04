الدفاع المدني: اخماد حريق هائل في مستودع بتعنايل والأضرار اقتصرت على الماديات

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الجمعة 4 تموز 2025 بلاغًا عن اندلاع حريق كبير داخل مستودع تابع لمؤسسة "​Home Escape​" في ​بلدة تعنايل​ – البقاع.

واوضحت أنه جرى استنفار فرق ​الدفاع المدني​، معززة بآليات الإطفاء، من مراكز: البقاع الإقليمي، بدنايل، بعلبك، الفرزل، رياق، زحلة، عميق، المصنع، غزة، كفرمشكي، بالإضافة إلى صهريجين من مركز سحمر، حيث توجهت الفرق فورًا إلى موقع الحريق، وبلغ عدد العناصر 4 من كل مركز.

وذكرت أن الموقع المتضرر هو مستودع تبلغ مساحته حوالى 2000 متر مربع، ويتألف من هنغارين ومبنى مكاتب من طابقين، إضافةً إلى مستودع سفلي تحت الأرض. وقد اندلعت النيران في الطابق الأرضي داخل أحد الهنغارين المخصص لتخزين أدوات صحية وكهربائية، من بينها مواد بلاستيكية، شرائط كهربائية، ألواح PVC وبعض الأثاث، ما أدى إلى ارتفاع كثافة الدخان وحدة الاشتعال.

ورغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الفرق، أبرزها الحرارة الهائلة، الممرات الضيقة، وتكدس البضائع، تمكن عناصر الدفاع المدني من محاصرة النيران داخل هنغار واحد، ومنع امتدادها إلى المباني والمستودعات المجاورة، بما فيها المستودع السفلي، وذلك بعد جهود متواصلة استمرت لساعات. وبلغت العمليات مرحلة التبريد عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.