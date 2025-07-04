مقتل 28 شخصًا في هجومين مسلحَين في شمال نيجيريا

قُتل 28 شخصًا في هجومين شنّهما مسلّحون جهادّيون في شمال ​نيجيريا​.

وفي التّفاصيل، أعلن المتحدّث باسم التّحالف العسكري المتعدّد الجنسيّات الكولونيل أولانيو أوسوبا، لوكالة "فرانس برس"، أنّ 11 شخصًا على الأقلّ قُتلوا في هجوم شنّه مسلّحون من تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا على مخيّم للنّازحين في بلدة مالام فاتوري الواقعة على الحدود مع النيجر، "لكنّ المنطقة باتت الآن تحت السّيطرة العسكريّة".

من جهة ثانية، أشار مصدر للوكالة، إلى أنّ "مسلّحين من جماعة "لاكوراوا" الجهاديّة هاجموا قرية كوالاجيا في ولاية سوكوتو بينما كان النّاس يستعدّون لأداء صلاة العصر"، لافتًا إلى أنّ "17 شخصا، كثير منهم كانوا يعملون في مزارعهم على أطراف القرية، قُتلوا في الهجوم".

بدوره، أفاد إمام مسجد القريّة لـ"فرانس برس"، بأنّ المهاجمين دخلوا القرية "وأطلقوا النّار عشوائيًّا"، وأحرقوا عددًا من المنازل والأراضي الزّراعيّة وهوائيّات اتصالات.